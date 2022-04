FdI Cava de’ Tirreni, Luigi Napoli eletto Presidente di Circolo

Si è votato nella giornata di oggi, 2 aprile 2022, al congresso cittadino di Fratelli d’Italia Cava de’ Tirreni, per l’elezione del nuovo presidente del circolo metelliano; dopo le operazioni di scrutino, Luigi Napoli è risultato eletto quale nuovo Presidente di Fratelli d’Italia Cava de’ Tirreni.

Dichiara, a tal riguardo, il Commissario Provinciale di FdI Salerno, Giuseppe Fabbricatore: “Grande partecipazione per il congresso cittadino di Fratelli d’Italia a Cava de’ Tirreni che ha eletto come presidente di circolo Luigi Napoli: quando ci sono momenti così partecipati di democrazia è segno di crescita e di grande entusiasmo. Grazie all’On. Edmondo Cirielli ed al Sen. Antonio Iannone per la loro presenza nell’assemblea di stamattina; una grazie va anche al responsabile dell’organizzazione del Partito Alberico Gambino.

Da oggi l’amico Luigi avrà l’onere e l’onore di guidare il partito a Cava de’ Tirreni verso nuove sfide: la prima, quella più importante, è ridare un governo di centrodestra per la città metelliana.

Ringrazio tutti gli iscritti e i dirigenti cittadini di FdI; grazie, inoltre, per il lavoro svolto al precedente coordinatore cittadino l’Avv. Fabio Siani, il Commissario cittadino Imma Vietri che ha traghettato il partito al congresso ottimamente, e i Consiglieri Comunali Ferrara e Cirielli.

Inoltre un particolare grazie va al presidente di seggio e gli scrutatori che hanno permesso il regolare svolgimento del congresso cittadino.

Fratelli d’Italia sta lavorando assiduamente su tutti i territori e dimostra di essere costantemente all’ascolto dei propri militanti: il congresso cittadino di Cava è un esempio vivo.