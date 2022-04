ERCHIE. Mala Movida. L’associazione Uniti per Erchie scrive al Sindaco di Maiori in vista della stagione 2022.

L’estate 2021 a Erchie è stata contrassegnata da episodi di “mala movida” con situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica e privata che hanno reso necessario, in alcuni casi, l’intervento dei Carabinieri. Il delicato e ristretto contesto del paesino l’estate scorsa è stato turbato da musica a palla fin oltre le due di notte comportando l’impossibilità a dormire dei residenti, problemi di ordine pubblico, degrado igienico sanitario e danni agli operatori dei B&B.

Questo nonostante sia in vigore dal 2018 un’ordinanza sindacale che limita il livello delle emissioni acustiche e che stabilisce il termine degli intrattenimenti musicali alle ore 24:00.

L’Associazione Uniti per Erchie, preoccupata che la stessa situazione possa ripetersi anche quest’anno, ha scritto una lettera al Sindaco di Maiori per mettere le mani avanti. Con spirito costruttivo e collaborativo si chiede con spirito al Sindaco e agli organi competenti di mettere in atto le misure di controllo necessarie per il rispetto dell’Ordinanza Sindacale n. 34 del 10 agosto 2018 a firma dello stesso Sindaco Antonio Capone.

Questo è il testo della lettera:

Al Signor Sindaco di Maiori Antonio Capone

e-mail certificata: protocollo@pec.comune.maiori.sa.it

Al Consigliere comunale dott. Cristiano Cremone

OGGETTO: Movida notturna e ordine pubblico a Erchie.

In vista della prossima stagione estiva si ritiene opportuno riproporre all’attenzione delle competenti autorità il problema dell’ordine pubblico notturno nella frazione di Erchie.

Purtroppo, come noto, la scorsa estate è stata contrassegnata da episodi di “movida notturna” con situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica e privata che, oltre a ledere il diritto al riposo e quindi alla salute stessa dei residenti, hanno reso necessario in alcuni casi l’intervento dei Carabinieri.

Richiamati dagli appuntamenti settimanali diffusi sui “social media” da gestori di attività di ristorazione, la scorsa estate sono giunti a Erchie folle di giovani in cerca di divertimento e sballo da “disco music” ad altissimo volume ben oltre i 50dB(A) previsti, nelle ore notturne, dalla zonizzazione acustica del PUC di Maiori.

Gli assembramenti da movida come quelli dell’estate 2021 comportano diversi ordini di criticità:

1. SALUTE DEGLI ABITANTI. La musica ad alto volume unita agli schiamazzi e amplificata dal riverbero acustico della stretta vallata, protratta fino ad oltre le due di notte, non permette il riposo notturno degli abitanti e alla lunga compromette la loro stessa salute.

2. ORDINE PUBBLICO. I partecipanti alla movida, sotto l’effetto di alcool e di altre sostanze, trascendono spesso in risse ed altri comportamenti violenti che sono pericolosi per loro e per la popolazione. Da rilevare poi che, a causa dell’afflusso eccessivo, auto e moto vengono parcheggiate lungo la stretta strada di accesso al paese che, essendo senza via di uscita, rimane spesso bloccata. In situazioni del genere, mezzi di soccorso come ambulanze, forze dell’ordine e Vigili del Fuoco non possono raggiungere il paese con grave nocumento alla sicurezza e all’ordine pubblico.

3. DEGRADO IGIENICO-SANITARIO. Come noto a Erchie non ci sono servizi igienici pubblici. I protagonisti della movida sono pertanto necessitati a soddisfare i bisogni fisiologici nei posti più disparati come lungo le scale, i vicoli, le soglie dei portoni. Il degrado igienico-sanitario è ben visibile il mattino dopo con le stradine del paese imbrattate con urina, escrementi, vomito e bottiglie rotte.

4. DANNI ALLA RICETTIVITA’ TURISTICA. Molte attività di B&B hanno ricevuto recensioni assai negative sul soggiorno ad Erchie per l’impossibilità a dormire di notte.

L’estate 2021 è stata contrassegnata da numerose serate con movida fin oltre le due di notte con le criticità sopra descritte nonostante sia stata in vigore l’Ordinanza Sindacale n. 34 del 10 agosto 2018 che all’art. 12 recita:

“Le attività di intrattenimento e svago per i locali di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nella frazione di Erchie, in considerazione della morfologia del terreno e per le altre motivazioni in premessa che qui si danno interamente riportate, nonché per la sicurezza e l’incolumità di tutti, vengano svolte nel rispetto dei seguenti orari: dalle 10:00 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 24:00. Il prolungamento orario di 1 ora, (una tantum), potrà essere concessa dal Sindaco per comprovate motivazioni.”

Il semplice rispetto dell’Ordinanza Sindacale, con il termine alle ore 24:00 delle attività musicali, di per sé, avrebbe reso impossibili gli eventi di movida notturna a Erchie. Purtroppo l’ordinanza non è stata rispettata perché gli organizzatori della movida erchietana hanno fatto affidamento sulla carenza di controlli da parte degli organi preposti.

L’ordinanza sindacale da sola evidentemente non basta. E’ necessario che il Comune eserciti ogni controllo necessario per assicurarne il rispetto.

Per quanto precede si prega l’Amministrazione comunale di mettere in campo per tempo gli strumenti necessari per far rispettare per la prossima stagione estiva l’Ordinanza Sindacale n. 34 del 10 agosto 2018. Il controllo dell’osservanza della stessa sarebbe oltremodo efficace se venisse individuata un’entità o un’istituzione che i cittadini possono contattare telefonicamente nelle ore notturne per segnalare tempestivamente manifeste inadempienze.

Certo della vostra attenzione vogliate gradire i più cordiali saluti

L’Associazione “Uniti per Erchie”