Epatite sconosciuta per un bambino di 4 anni, è grave. Trasferito d’urgenza all’ospedale Bambin Gesù a Roma . La notizia ribattuta da decine di siti e giornali oggi ha messo in ansia tanti in Italia. Un bambino di 4 anni di Prato rischia il trapianto di fegato a causa di una gravissima forma di epatite. Il piccolo paziente, ricoverato all’ospedale Santo Stefano, è stato trasferito giovedì all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, a causa di un quadro clinico compromesso. Da fonti dell’Asl Centro, le condizioni del bambino sarebbero molto gravi, circostanza poi confermata dall’ospedale pediatrico fiorentino. La situazione, estremamente compromessa, ha spinto i sanitari del Meyer a trasferire il piccolo all’ospedale Bambin Gesù di Roma, centro specializzato per i trapianti di fegato.

L’ospedale sta rieseguendo tutte le analisi, già realizzate nei ricoveri precedenti in Toscana, per cercare di comprendere la natura dell’infezione che rimane ancora sconosciuta. Il piccolo è ricoverato in rianimazione. Alcuni casi di epatiti acute di origine non conosciuta vengono ogni anno registrati nella misura di poche unità. La verifica ora è per capire quanto questi episodi siano ora frequenti e se possano essere riconducibili a quanto sta accadendo nel resto d’Europa.

«Il bambino è arrivato con una crisi respiratoria e dolore all’addome: è stato ricoverato la sera di mercoledì ed è peggiorato in modo improvviso il giovedì mattina. Non aveva sintomi riconducibili all’epatite. È dalle analisi al fegato che si è poi capito che poteva trattarsi di un caso sospetto di epatite acuta pediatrica». Lo ha spiegato Pier Luigi Vasarri, il primario di pediatria dell’ospedale Santo Stefano di Prato che ha avuto in cura il bambino poi trasferito al Meyer e quindi a Roma al Bambin gesù. Il piccolo, di origine straniera, vive a Prato con la famiglia. Tra gli accertamenti anche quelli per il Covid: il piccolo è risultato negativo ma aveva gli anticorpi alti. Non avendo fatto il vaccino i medici hanno dedotto che possa aver contratto il virus in precedenza

Al Meyer, il precipitare della situazione non ha dato il tempo di svolgere accertamenti approfonditi per capire di che tipo di epatite si tratti. Ma vista la sua aggressività, non si può escludere che il caso possa essere legato all’epidemia di epatiti molto aggressive che sta colpendo bambini sotto i dieci anni in tutto il continente. Nel Regno Unito i casi sono ormai oltre cento. E gli esperti inglesi dell’Ukhsa (l’Agenzia per la sicurezza sanitaria) ritengono possa trattarsi non dei classici virus che danno vita alle epatiti A, B e C, ma di un adenovirus, spesso causa solo di banali raffreddori, che nei bambini può provocare problemi gastrointestinali. Un’idea che circola tra gli scienziati, in particolare della Salute Pubblica della Scozia, è che a pesare possano essere i due anni tra lockdown e mascherine, in cui i bambini non sono stati abituati a sviluppare anticorpi. Ma questa ipotesi non trova al momento alcun sostegno in studi scientifici.