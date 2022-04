Energia green dagli scarti dei limoni della costiera amalfitana con “Zero Waste Amalfi Coast”

L’Associazione Distretto Turistico Costa d’Amalfi in collaborazione con Hotel Rifiuto Zero, società specializzata nella consulenza e gestione sostenibile di attività̀ turistico ricettive, e il Consorzio Omega, realtà operante nella gestione del ciclo di raccolta dei rifiuti solidi urbani promuove l’iniziativa “Zero Waste Amalfi Coast” che permette di ricavare energia green dagli scarti dei limoni della Costiera Amalfitana e dalle bucce delle arance. Mentre i fondi dei caffè diventano un substrato per fungaie e molto altro ancora.

E non solo: l’intero ciclo di rifiuti diventa sostenibile, raggiungendo in sostanza il recupero totale di tutta la parte riciclabile, grazie a pratiche di economia circolare.

Il progetto è stato presentato questa mattina alle 11.00 presso la sede di Confindustria Salerno attraverso gli interventi di Lina Piccolo (Vice Presidente Confindustria Salerno con delega all’Ambiente), Andrea Ferraioli (Presidente Associazione Distretto Turistico Costa d’Amalfi e Presidente Gruppo Alberghi, Turismo e Tempo Libero Confindustria Salerno), Antonino Esposito (Esperto di turismo sostenibile e fondatore di Hotel Rifiuti Zero), Anna Rosa Sessa (Direttore amministrativo e responsabile del Progetto – Consorzio Omega) e Vincenzo Calce (Responsabile tecnico ANGA, Albo Nazionale Gestori Ambientali).

In seguito alla pubblicazione del Dlgs 116/2020, che ha introdotto la possibilità per le utenze produttive di decidere autonomamente di conferire i propri rifiuti ad un’azienda autorizzata, diversi esercenti delle attività turistico ricettive della Costiera Amalfitano hanno manifestato il proprio interesse per affidare raccolta, gestione, trattamento e smaltimento dei rifiuti a un soggetto a loro scelta.

La vera forza del progetto risiede però nella capacità di condurre i partecipanti attraverso la corretta gestione del ciclo dei rifiuti fin dal primo smaltimento.

Qui entra in gioco Hotel Rifiuti Zero che ha organizzato un piano di formazione per il personale delle strutture ed un piano informativo per comunicare e diffondere le giuste pratiche anche agli ospiti delle varie strutture.

Questa società, inoltre, si impegna a sottoporre le varie strutture ad un monitoraggio continuo anche attraverso sopralluoghi e report, misurando corretto andamento e la reale gestione sostenibile delle strutture aderenti.

Il Consorzio Omega, azienda di primo piano che già opera in Costiera amalfitana, garantisce la corretta gestione del ciclo di raccolta dei rifiuti rispondendo alle particolari esigenze del comparto e del territorio, garantendo efficienza ed efficacia ed operando con mezzi adatti alla conformazione delle strade, di misure e in numero ridotto per evitare carichi logistici. Una rivoluzione green che porterà poi alla produzione di documentazione comprovante il reale sforzo di sostenibilità attuato dalle strutture per l’ottenimento di una certificazione di sostenibilità.

Andrea Ferraioli, presidente del Distretto Turistico Costa d’Amalfi e Presidente del Gruppo Alberghi Turismo e tempo libero di Confindustria Salerno, ha dichiarato: “Sostenibilità, razionalizzazione e valore sono le parole chiave del progetto, che ha già visto aderire una quindicina tra le principali strutture turistiche dell’intera Costiera Amalfitana per l’implementazione di pratiche virtuose che oltre a imprimere una svolta green per la Divina aggiungono valore alla destinazione turistica, visto che oggi la sostenibilità è uno dei requisiti al quale i visitatori prestano attenzione in misura sempre maggiore. Per tale ragione, abbiamo scelto di presentare il progetto nella sede di Confindustria Salerno, con l’auspicio che ad esso possano aderire tutte le strutture ricettive della provincia.”

Zero Waste Amalfi Coast diventa dunque parte integrante della strategia sostenibile per la Costa d’Amalfi, riunita sotto un marchio che identifica le strutture aderenti: Zero Waste Hotels. Si tratta dell’ennesimo progetto dedicato alla sostenibilità promosso dall’Associazione Distretto Turistico Costa d’Amalfi, che ha già realizzato iniziative importanti dedicate alla mobilità sostenibile, come l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, che hanno contribuito a rendere la Costiera il miglior viaggio al mondo per i veicoli elettrici secondo il portale inglese Compare The Market, e come il progetto pilota per la mobilità alternativa con i monopattini in sharing che presto porterà ad un intervento stabile.