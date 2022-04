Eav: giovedì 28 aprile sciopero di 4 ore, le corse garantite. Per il 28 aprile 2022 sono state proclamate dalle OO.SS. delle azioni di sciopero di 4 ore, dalle ore 18:00 alle ore 22:00, aventi le seguenti motivazioni:

– O.S. CONF.A.I.L.: adesione a sciopero nazionale di 4 ore dalle ore 18:00 alle ore 22:00;

– OO.SS. FILT CGIL e UGL: sciopero aziendale di 4 ore dalle ore 18:00 alle ore 22:00 per “Problematiche Centrale

Operativa Linee Flegree”;

– O.S. USB: sciopero aziendale di 4 ore dalle ore 18:00 alle ore 22:00 per “utilizzo del personale inidoneo

controlleria sui treni, gestione personale linee Flegree, turni dirigenti linee Flegree, personale linee Suburbane Benevento-Cancello-Napoli, mancata manutenzione treni”.

Di seguito le ultime e le prime partenze garantite in relazione alle diverse fasce di garanzia:

Linee Vesuviane- ULTIME PARTENZE GARANTITE PRIMA DELLO SCIOPERO

da Napoli per

Sorrento 17:36 – Sarno 17:40 – Baiano 17:38 – Poggiomarino 17:23 – Torre d Greco via C.D. 17:50

per Napoli da

Sorrento 17:36 – Sarno 17:22 – Baiano 17:44 – Poggiomarino 17:16 – Torre d Greco via C.D. 17:49