E’ morto Valerio Evangelisti, re del fantasy italiano

E’ morto Valerio Evangelisti, scrittore e saggista, grande autore di libri fantasy e horror. Aveva 69 anni. Erano diventato un best seller il suo ciclo di romanzi dell’Inquisitore Nicolas Eymerich. Era stato protagonista della vita politica bolognese e nazionale. Sempre a sinistra, è stato fondatore del sito carmillaonline. A darne notizia è Potere al Popolo, formazione nella quale militava e per la quale era stato candidato al consiglio comunale bolognese alle ultime elezioni.

Anche la giornalista, scrittrice e conduttrice di Radio 3 Loredana Lipperini ha diffuso la notizia su Twitter: “Valerio Evangelisti non c’è più. E’ stato un maestro, un amico, un compagno di strada. Ha immaginato strade impensabili per la narrativa non realistica, ma non solo. E’ stato un grande scrittore, uno scrittore politico fino in fondo. E’ stato un amico. Hasta siempre, fratello”.