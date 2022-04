È morto Piero Sonaglia, lo storico assistente di studio di Maria De Filippi. Lutto per Maria De Filippi e per tutti i suoi collaboratori: nelle scorse ore è venuto a mancare Piero Sonaglia, assistente di studio presente in tutti i programmi di Canale 5 targati Fascino.

La notizia della sua scomparsa è stata comunicata dal regista Roberto Cenci, attraverso un post pubblicato su Instagram. Al momento non sono ancora note, però, le cause del decesso dell’uomo che negli anni era diventato un punto di riferimento in primis per la stessa De Filippi, ma anche per chi seguiva le vicende legate al trono di Uomini e Donne.

Collaboratore agli studi Elios, Sonaglia è stato dietro le quinte di Tu Si Que Vales, C’è Posta per Te e del talent show Amici. In tanti hanno ricordato Piero Sonaglia – noto al grande pubblico per il suo volto sempre sorridente con il quale era entrato come presenza sempre molto discreta e gentile nelle case degli italiani dai programmi televisivi – sui social network.

«Fa davvero malissimo. La tua voce, il tuo volto, il tuo sguardo attento, il tuo modo di esserci, la capacità di ascoltare. Sempre teso a cercare di fare la cosa giusta. Ho iniziato con te. Ho vissuto il mio lavoro sempre con te, con il tuo sorriso e le tue spalle forti, pronto a portare la tua squadra e me per prima, sempre sani e salvi in porto. Nel modo giusto, per tutti. E ogni volta che sarà in studio non smetterò di cercare il tuo sguardo nella certezza che ti troverò, che mi capirai in un secondo come sempre, nella certezza che alzerai il pollice per dirmi che va tutto bene. Ti ho voluto bene, ti voglio bene e te ne vorrò sempre», ha scritto Maria De Filippi per salutare Piero Sonaglia.

Perché Piero Sonaglia era una di quelle presenze che non si fanno notare in modo sguaiato, irriverente o ingombrante, ma che riempiono lo spazio in cui si trovano con sorriso e gentilezza. Solo pochi giorni fa Giulia Stabile, celebre ballerina del talent show Amici, aveva pubblicato una foto con lui. E sono tanti gli spettatori che lo ricordano con commozione. Spettatori che già da qualche settimana, avevano notato la sua assenza nel dating show in onda, ogni giorno, sulla rete ammiraglia Mediaset. Anche perché era la stessa Maria De Filippi a coinvolgerlo nello show. Da “Piero metti due sedute per favore” a “Piero puoi portare un bicchier d’acqua”, passando per molti altri garbati inviti: Sonaglia veniva spesso chiamato in causa dalla conduttrice.

«Cari amici, a Tu sì Que Vales non potrò più chiamare “Pierooooooo” perché Piero non c’è più – ha detto Gerry Scotti -. Perdiamo il più bravo di tutti, un professionista cortese sempre con il sorriso sulle labbra. Già ci manca».