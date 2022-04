E’ morto Giuseppe Mandara , il re delle mozzarelle Lutto nel mondo della ristorazione e soprattutto nell’universo caseario: all’età di 76 anni è morto Giuseppe Mandara, titolare dell’omonima azienda di prodotti caseari con sede a Mondragone. Un marchio, quello di Mandara, conosciuto in tutta Italia e anche all’estero, tanto da essere chiamato “il re delle mozzarelle”. Originario di Mondragone, in provincia di Caserta, da tempo viveva a Napoli. Ma a Mondragone era rimasta la sede dello stabilimento dell’azienda. I funerali si terranno domani, giovedì 21 aprile, alle 16.30 presso la chiesa di San Pasquale a Chiaia, a Napoli.

L’azienda Mandara ha iniziato a imporsi dal 1960, quando nacque la prima catena di cremerie specializzate nella vendita di latte e derivati, Giuseppe Mandara era a guida dell’azienda dal 1983, ed è stato il primo a portare la mozzarella di bufala fuori dal suo territorio di produzione, anche grazie all’invenzione del “Brik”, che ha di fatto cambiato il modo di diffondere la mozzarella in tutto il territorio nazionale prima e internazionale poi. A dare la notizia del decesso del Re delle Mozzarelle è stato Amedeo Labocetta, ex deputato e presidente di Polo Sud:

Conoscevo Peppino Mandara da sempre. Ci legava una fraterna amicizia. Con lui ho condiviso gli anni più belli e spensierati della giovinezza. Nel suo comparto lavorativo aveva raggiunto traguardi straordinari. La sua scomparsa mi addolora profondamente. Abbraccio affettuosamente la sua bella famiglia.

Ma in tanti, in Rete, si stanno stringendo attorno alla famiglia, da amici a conoscenti, fino a semplici “clienti” di un’azienda il cui nome è ben noto a chiunque in tutta la penisola.