È Luciano Proto a rappresentare la Costiera Amalfitana nella maratona di Milano. Ancora una volta a rappresentare la costiera amalfitana c’è Luciano Proto di Scala. Dopo la straordinaria performance di Valencia, Luciano si è ripetuto nella maratona di Milano, riuscendo addirittura a migliorarsi: 42,7 km percorsi a 3:11:42, ossia 5 minuti in meno rispetto all’ultima gara. Grande forza di volontà e agonismo ha questo ragazzo che, non essendo supportato da alcuna squadra, riesce ad automotivarsi per raggiungere grandi traguardi.