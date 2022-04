Doppietta di Petricciuolo e gol di Ferrara consegnano una serena Pasqua al Vico. Nell’ultima gara casalinga del Vico, di fronte ai tanti tifosi accorsi a Massaquano, gli azzurri-oro regalano uno spettacolo straordinario, battendo per 3-0 la Virtus Cilento. Autori della vittoria Petricciuolo con una doppietta e Ferrara con un gol. Sesto posto in classifica e 35 punti per i costieri, che nell’ultima gara di campionato saranno ospiti del Salernum Baronissi.