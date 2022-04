Dopo 22 anni rispuntano i quaderni rubati di Darwin. Ne parla Chiara Bruschi in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Il Mattino.

LA STORIA

Erano dispersi da ventidue anni e ora sono stati trovati, in un sacchetto rosa con un messaggio anonimo quanto misterioso, scritto a macchina: «Librarian/ Happy Easter/ X». Ovvero, «Bibliotecaria/o / Buona Pasqua / X». È l’incredibile storia di due quaderni autografi di Charles Darwin del valore di milioni di sterline, appartenenti alla Cambridge Library. Tra le loro pagine ci sono alcuni pensieri dello studioso sulla rivoluzionaria teoria dell’evoluzione della specie e i primi schizzi dell’albero della vita, realizzati nel 1837. Tutto è cominciato nel 2000 quando sono stati prelevati dalla biblioteca per essere fotografati, un lavoro che si è concluso nel novembre di quell’anno. Nel gennaio successivo, però, durante un controllo di routine ne è stata segnalata la mancanza: i taccuini non erano al loro posto. Inizialmente i membri dello staff hanno pensato che fossero stati semplicemente archiviati nel posto sbagliato e ritrovarli in un archivio di oltre dieci milioni tra libri, mappe e manoscritti si è prefigura da subito un’impresa tutt’altro che semplice.

L’APPELLO

Devono averci provato a intermittenza per molto tempo fino a quando nel 2020 la direttrice Jessica Gardner ne ha denunciato la scomparsa alla polizia. Quest’ultima ha iniziato le ricerche e ha segnalato la sparizione dei quaderni all’Interpol, per intercettare un’eventuale vendita su qualche mercato nero internazionale. L’università, dal canto suo, ha fatto appello agli atenei di tutto il mondo, affinché condividessero qualsiasi eventuale informazione su di essi. E poco meno di due anni dopo, l’incredibile svolta: il 9 marzo la direttrice trova un sacchetto rosa con un messaggio sibillino fuori dalla porta del suo ufficio, in una delle poche aree non coperte dalle telecamere di sicurezza. «Stavo tremando» ha raccontato alla BBC rievocando quei momenti. Un’emozione contenuta, perché finché non hanno potuto aprirli, ha raccontato, non potevamo essere sicuri al 100% che fossero proprio loro. Un’attesa durata cinque giorni, il tempo necessario alla polizia per fare le verifiche necessarie. Quando finalmente ha potuto aprire il pacchetto, vi ha trovato la scatola blu originaria dei quaderni, e questi ultimi avvolti nella pellicola trasparente. Nel sacchetto anche una busta vuota con il messaggio scritto a macchina che la identificava come destinatario del regalo: Librarian/ Happy Easter/ X. Dopo averli esaminati, è arrivato il verdetto che ne ha sancita l’autenticità. «Ci sono state anche delle lacrime – ha aggiunto – e credo ce ne saranno altre perché queste montagne russe non sono ancora finite. Significa molto per me sapere che sono tornati a casa». Una cosa è certa, chiunque li abbia avuti per le mani in questi vent’anni era ben consapevole del loro valore e li ha trattati con la massima cura, visto che non mostrano segni di deterioramento e non sono stati danneggiati. I responsabili, inoltre, hanno dimostrato di conoscere bene la biblioteca visto che hanno lasciato il pacchetto lontano dagli obiettivi delle telecamere di sicurezza.

LE REGISTRAZIONI

Tuttavia, fa sapere la direttrice, alcune registrazioni di altre zone sono state già mandate alla polizia: «È un vero mistero ha aggiunto alla stampa non sappiamo come e non sappiamo chi» abbia compiuto questo gesto. La cosa importante ora rimane il ritrovamento di questi reperti che la scienziata ha definito di «immensa» portata. «Non ci sono parole per esprimere il mio sollievo per il recupero di questi quaderni. Io come tanti altri in tutto il mondo siamo stati addolorati dalla loro scomparsa». Una gioia espressa anche da Stephen J Toope, vice presidente della Università di Cambridge che si è detto «incredibilmente sollevato nel sentire che erano stati ricondotti al sicuro nella loro casa». Oggetti come questi, ha aggiunto, «sono cruciali non solo per la comprensione della storia della scienza ma per la storia dell’umanità». Troppo importanti per andare perduti. E chissà che, a conferma della teoria sulla selezione naturale, non abbiano trovato da soli la strada verso casa.