Domenica delle Palme a Piano di Sorrento: cambia il traffico – ORDINANZA

Visti i provvedimenti dell’amministratore parrocchiale della Parrocchia di Mortora e della Parrocchia di San Michele, il comune di Piano di Sorrento ha ritenuto opportuno effettuare delle modifiche alla circolazione veicolare. Il giorno 10 aprile, dunque, per la Domenica delle Palme si occuperà il campetto sito in Via Sant’Andrea, Piazza Cota, Largo Annunziata e altre vie comunali. Per svolgere le celebrazioni in totale sicurezza, la Polizia Municipale ha istituito il divieto di transito e sosta sulle strade comunali interessate:

dalle ore 08.30 alle ore 12.00 il divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli in ✓ Largo Annunziata (intera area)

✓ Via Sant’Andrea (spazio antistante il campetto parrocchiale)

✓ Via Gennaro Maresca (piazzale antistante la chiesa) dalle ore 09.00 alle ore 11.00 e comunque fino al termine delle manifestazioni, il divieto di transito per tutti i veicoli (compresi gli autobus servizio di linea) in

✓ Largo Annunziata

✓ Via Carlo Amalfi (tratto dall’incrocio con Via San Michele fino a Via Gottola)✓ Piazza Cota

✓ Via Sant’Andrea (tratto dall’incrocio con Via M.S. Liborio fino a Via delle Acacie) Verranno inoltre disposte, a cura del Comando di Polizia Municipale, le ulteriori e necessarie interruzioni/deviazioni di traffico o divieti di sosta, per il solo tempo necessario allo svolgimento delle funzioni religiose che si terranno nelle Chiese di S. Michele, Trinità e Mortora, nelle vie interessate dalle stesse. Ove e quando possibile verrà consentito il transito nella Traversa retrostante la Casa Comunale.