Domenica 17 aprile torna a grande richiesta il docu-reality “Ti spedisco in Convento”

A Pasqua tra preghiere e divieti saranno sei, non più cinque, le protagoniste della seconda edizione di Ti Spedisco in Convento 2, che andrà in onda su Real Time, in prima serata, (i primi due episodi sono già disponibili su Discovery+). Dopo il successo della prima stagione, il docu-reality prodotto da Fremantle, adattamento italiano di Bad Habits, Holy Orders, ha lasciato Sorrento per Trani, motivo per il quale i telespettatori impareranno a conoscere anche le nuove suore che affiancheranno le sei ragazze prescelte nel loro percorso di purificazione. La seconda edizione è stata girata nel convento delle Figlie Del Divino Zelo di Trani. Come accaduto nella precedente stagione, le protagoniste, di un’età compresa tra i 18 e i 23 anni, sono state trasferite nella Congregazione a loro insaputa, convinte appunto di dover partecipare ad uno show per diventare famose tra “selfie, cocktail in piscina e flirt”. Il trasferimento a Trani però non rappresenta una bocciatura per la precedente location sorrentina ma normale prosecuzione del format. Ricordiamo con simpatia a tal proposito le cinque religiose della Congregazione delle Suore Oblate del Bambino Gesù nel Convento la Culla di Sorrento, Congregazione fondata nel 1672 per aiutare le ragazze in difficoltà che l’anno scorso vide misurarsi con telecamere e microfoni, Suor Daniela, Madre Generale della Congregazione, ironica e autorevole, l’inflessibile Madre Superiora Suor Monica, che dettò le regole e i compiti della convivenza; Suor Felicita, la nonna del convento con un cuore grande; Suor Analia, che con i suoi 28 anni e la sua allegria contagiosa portò sempre il buonumore tra le consorelle; e Suor Arleide, dolce, paziente, dall’insuperabile pollice verde che provò a trasmettere l’amore per l’orto alle ragazze.

Ti spedisco in convento 2 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre e canale 160 di Sky) in prima serata a partire dalle ore 21.15. Ma chi non ha la possibilità di vedere le puntate in diretta in TV potrà seguirle in streaming sul sito di Real Time (realtime.it).

a cura di Luigi De Rosa

Ti Spedisco in Convento, Prima stagione andata in onda a Sorrento.