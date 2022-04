Domani in campo il San Vito Positano nel recupero con il Givova Capri Anacapri. Domani al San Costanzo si accendono le luci per l’attesissimo match di recupero della seconda giornata di campionato: una gara non voluta dai giallorossi che erano in vantaggio per 1-0, ma che l’arbitro aveva sospeso, assegnando il 3-0 a tavolino ai costieri. Da una parte la squadra di mister Staiano, vincendo, allungherebbe ulteriormente sui positanesi, dall’altra parte questi ultimi hanno bisogno di ritrovare il trend positivo, dopo le sconfitte con il Massa Lubrense e il Cercola. Intanto tra le pagine social dei padroni di casa c’è fervore e si prevedono le gradinate del San Costanzo piene di tifosi che andranno a sostenere.