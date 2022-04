Divieto di transito in galleria delle Palombelle e strada da Furore ancora chiusa: Agerola isolata. Mentre la Provincia di Salerno a partire dal 29 marzo 2022 è impegnata nella messa in sicurezza delle ripe a monte della SR 366 in Località Bottara del Comune di Furore, in Costiera Amalfitana, in seguito alla frana dello scorso 6 marzo 2022, i cittadini di Agerola hanno notato un segnale di divieto di transito in galleria delle Palombelle.

Vista la chiusura della SR 366, fondamentale per i cittadini di Agerola, ed il divieto per la galleria, Agerola risulterebbe isolata. Il gruppo di opposizione Adesso Agerola si chiede: “Come mai non è stato rimosso nemmeno con i lavori in galleria? Che succede se si da un incidente scendendo a Castellammare?”