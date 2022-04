Diciassette anni fa ci lasciava il Santo Papa Giovanni Paolo II. Sono già passati 17 anni dalla morte di Karol Wojtyla. Indimenticabili i giorni che segnarono il passaggio alla Casa del Padre di San Giovanni Paolo II, dopo una lunga malattia vissuta con una testimonianza cristiana che attrasse non solo i credenti ma anche persone lontane dalla Chiesa.

Karol Wojtyla è stato uno dei pontefici più importanti della storia. Amatissimo dai fedeli di tutto il mondo, ha saputo toccare i cuori del mondo intero, diventando davvero il simbolo positivo della Chiesa nel mondo. Si spegneva il 2 aprile del 2005, commuovendo non solo la comunità cristiana, ma il mondo intero. Vogliamo ricordarlo attraverso le sue parole, forti, dirette, ricche di spessore umano e profondità, proprio come colui che le ha pronunciate: Innegabile è il valore dei mass media. Ben usati, essi possono rendere un servizio inestimabile alla cultura, alla libertà ed alla solidarietà – diceva il Wojtyla. Un papa che tanto ha fatto per la comunicazione e per la pace, che per primo ha interpretato il suo ruolo con una tenerezza, una grande forza interiore e con un’umanità capace di fargli raggiungere davvero i nostri cuori, facendolo sentire vicino alla gente come nessuno mai prima di lui era riuscito a fare.

Sono innumerevoli le frasi che hanno reso celebri il Santo papa ma, tra le tante, vogliamo ricordarne una particolarmente significativa per la situazione di emergenza sanitaria in cui ci troviamo: Non c’è speranza senza paura, e paura senza speranza.

Karol Jozef Wojtyla fu eletto Papa il 16 ottobre 1978, è fu proclamato Beato nel 2011 e Santo nel 2014.

Il pontificato di Giovanni Paolo II è stato uno dei più lunghi della storia, durato 26 anni, 5 mesi e 17 giorni.

Giovanni Paolo II realizzò durante il suo pontificato 104 viaggi in tutto il mondo con una grande folla di fedeli ad accompagnarlo ovunque. Come quella che il 2 aprile 2005 si è radunata spontaneamente in preghiera davanti la Basilica di San Pietro, rimasta lì per giorni anche dopo le 21:37, ora in cui è stata data la notizia della sua morte.