De Luca su fine stato di emergenza: stop ai fondi. Campania penalizzata con “soli” 500 milioni

Oggi è il primo giorno dopo tanto tempo per l’Italia al di fuori dello stato di emergenza dovuto alla pandemia da covid-19. Sulla vicenda si è espresso anche il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, da sempre molto attento e intransigente alle norme per contrastare il contagio in una regione popolosa come la Campania. Durante l’ultima diretta sul profilo Facebook, De Luca ha dichiarato: “Oggi si conclude la fase dell’emergenza sanitaria. Chiudiamo questi due anni di emergenza pesante, essendo la regione con il numero più basso di decessi Covid, pur vivendo in una delle aree più congestionata d’Europa e avendo tra i 10 e i 15mila dipendenti in meno, una cosa che grida vendetta. Non ci è chiaro chi paga da oggi in poi. L’emergenza è finita, quindi anche gli stanziamenti nazionali. Per il Covid la Campania ha certificato 500 milioni, altre regioni 1,8 miliardi. Altre, con un 1 milione di abitanti in meno, hanno certificato il doppio della Campania. È arrivato il momento di fare un’operazione verità, decidiamo se vogliamo fare un assalto alla diligenza. Non vorrei trovarmi domattina a non avere più un euro di risorse ma dovendo gestire Usca, tamponi, attività di territorio e quant’altroFinisce lo stato d’emergenza, ma questo non blocca il virus. Non sappiamo con quante e quali varianti dovremo farei conti nei prossimi mesi. La storia la conosciamo: abbiamo un abbassamento del picco durante l’estate, poi viene fuori una variante particolarmente aggressiva in autunno. Allora, un invito ad essere particolarmente prudenti. Continuiamo ad usare in maniera permanente le mascherine, completiamo per quanto possibile la campagna di vaccinazione”.