Dall’IC Sorrento 8 alunni alla Bocconi per le finali dei campionati di giochi matematici

Su 15 finalisti campani ai Campionati Internazionali di Giochi matematici 8 sono alunni dell’IC Sorrento. Un sensazionale successo che riempie d’orgoglio la città del Tasso e l’istituto: in primis la dirigente, che ha fortemente voluto e ha sostenuto con un progetto ad hoc questa partecipazione. Complimenti ai docenti Leonardi e Cuomo e agli studenti semifinalisti: Sansone Giulio, Sole Emiliano, Cacace Doriana, Cacace Andrea, Mosca Alessio, Crispo Matteo, Vito Giulia, Antonetti GianMario! È confermato: siamo una scuola che considera le menti un capitale da attivare e non un contenitore da riempire – scrivono. Ed ora ci aspetta la finale alla Bocconi! Milano stiamo arrivando! Le finali si terranno il 14 maggio all’Università Bocconi di Milano, il prestigioso istituto che ha organizzato l’evento e che metterà a disposizione degli studenti una borsa di studio per chi vincerà la finale. In bocca al lupo alle giovani straordinarie menti dell’IC Sorrento.