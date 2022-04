Dalla sua Positano gli auguri di un felice compleanno all’attore Giuseppe Rispoli

Da Positano, il paese natio che porta sempre nel cuore, arrivano gli auguri di buon compleanno per l’attore Giuseppe Rispoli. In questi ultimi due anni ci ha regalato tantissimo. Ci ha donato il suo tempo, la sua Arte, la sua simpatia, la sua bravura e ci ha fatto sorridere nei momenti difficili della pandemia trasportandoci in un mondo di fantasia con le sue bellissime favole che erano diventate un appuntamento atteso e desiderato, un raggio di sole quando ci sembrava di non intravedere una via d’uscita. Ci ha fatto anche commuovere e riflettere ma soprattutto ci ha fatto capire che, anche quando tutto intorno diventa difficile, c’è sempre qualcuno pronto a prenderti per mano rassicurandoti che “andrà tutto bene”.

Gli auguri di compleanno si fanno agli amici più cari ed alle persone che fanno parte della nostra vita ed è per questo che il nostro augurio in questo giorno speciale non poteva mancare perché Giuseppe oramai fa parte della nostra vita ed è diventato per tutti un amico. Ci uniamo virtualmente al brindisi auguradogli con tutto il cuore una giornata bella come una favola insieme agli affetti più cari e che tutti i desideri espressi spegnendo le candeline possano diventare realtà.

Auguri Peppe dalla tua Positano… e non solo…