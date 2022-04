Dalla costiera amalfitana all’Agro nocerino: truffatori inseguiti e arrestati

Chilometri e chilometri ad alta velocità in autostrada, ed ecco che i carabinieri sono riusciti ad acciuffare due malviventi dopo un inseguimento partito in costiera amalfitana e terminato nell’Agro nocerino. Un’anziana di Vietri sul Mare era stata raggirata dai due napoletani, che erano riusciti anche a rubarle oro e denaro. L’allerta è partita dai vigili urbani, che non appena ricevuta la segnalazione da una delle frazioni si sono immediatamente messi all’opera e hanno dato un contributo notevole a rintracciare i ladri. Intanto i due avevano raggiunto l’autostrada Salerno-Napoli, quando i carabinieri allertati dai vigili urbani di Vietri sono riusciti a bloccarli presso un autogrill. Grande lavoro coadiuvato di Carabinieri e Polizia Municipale, che ha permesso di denunciare a piede libero i due truffatori che operavano a Vietri sul Mare e in costiera amalfitana.