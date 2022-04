Dall’1 maggio chiude il Centro Vaccinale di Piano di Sorrento. Restano attivi Vico Equense, Sant’Agnello e Massa Lubrense

Dal prossimo 1 maggio il Centro Vaccinale di Piano di Sorrento sito presso Villa Fondi non sarà più utilizzato e le sedute vaccinali saranno programmate presso l’Ambulatorio vaccinale sito al primo piano del presidio di Sant’Agnello.

Al momento resteranno ancora attivi i Centri Vaccinali di Vico Equense e Massa Lubrense per venire incontro alle esigenze della cittadinanza.

Ecco i giorni e gli orari di apertura al pubblico dall’1 al 31 maggio 2022 dei Centri Vaccinali attivi.

Presidio di Vico Equense:

– Martedì dalle ore 14.30 alle ore 18.00

– Giovedì dalle ore 14.30 alle ore 18.00

– Sabato dalle ore 9.00 alle 12.00

Presidio di Sant’Agnello:

– Lunedì dalle ore 14.30 alle ore 18.00

– Martedì dalle ore 14.30 alle 18.00 (vaccinazioni pediatriche)

– Mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 18.00

– Venerdì dalle ore 14.30 alle ore 18.00

– Sabato dalle ore 9.00 alle 12.00

Presidio di Massa Lubrense:

– Martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Per ogni ulteriore necessità inviare una mail all’indirizzo vaccinicovid.penisolasorrentina@aslnapoli3sud.it