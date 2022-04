Dal nuoto al paraciclismo, Angela Procida convocata per la Coppa del mondo. Nuova sfida per Angela Procida, atleta paralimpica della nazionale italiana di nuoto, che da qualche tempo ha deciso di cimentarsi in un nuovo sport: il paraciclismo. A due mesi dalla sua prima gara di handbike, dove si è qualificata al primo posto, la campionessa stabiese ha annunciato oggi di essere stata convocata ufficilamente per la Coppa del mondo in Belgio e in Germania di Paraciclismo. “Tutto questo è stato improvviso, ma si sa le cose improvvise sono sempre le più belle. E tutto questo è stato possibile solo grazie all’impegno di Pierino Dainese che ha fatto tutto il possibile per far sì che affrontassi questa esperienza nel migliore dei modi, ma soprattutto grazie per il sostegno anche emotivo che mi hai dato, la forza per affrontare le gare deriva anche da questo, e dal supporto della mia squadra e dei miei compagni di squadra Asd Restart sport academy spo . Un altro grazie va ad Obiettivo3 per aver creduto in me dall’inizio. Senza voi questo risultato non sarebbe arrivato. Ora mi sa che mi tocca impegnarmi di più e non deludere la nazionale”, scrive Angela.