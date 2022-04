Dal 19 al 22 maggio torna il Torneo delle Sirene MSC Cup

Dal 19 al 22 maggio torna il Torneo delle Sirene. Tra meno di un mese la penisola sorrentina tornerà ad essere, come di consueto da otto anni a questa parte, scenario del Torneo delle Sirene MSC Cup. Si alterneranno sui campi di Sant’Agnello e Sorrento 20 squadre provenienti da tutta Italia, tra cui le prestigiose Inter, Milan, Salernitana e Lazio, quest’ultima detentrice della vittoria del Torneo dello scorso anno. Naturalmente all’evento parteciperanno anche i rossoneri di mister Daniele Cacace, insieme al Fasano e alla new entry Rappresentativa Campana, creata appositamente dalla FIGC per questa occasione. Saranno invece assenti, per motivazioni legate al Covid, i team internazionali, come l’Atletico Madrid e il Real Madrid, rispettivamente vincitrici delle edizioni 2018 e 2019. A conclusione della manifestazione ci sarà anche un convegno che tratterà di temi attuali calcistici, intitolato “I giovani, le donne, gli stadi: il futuro del calcio italiano”.

Di seguito le squadre che parteciperanno all’ottava edizione del Torneo delle Sirene MSC Cup:

Milan, Lazio, Inter, Salernitana, Taranto, Francavilla, Sorrento, Fasano, S. Agnello, Capezzano (Lu), S. Aniello di Gragnano, Casarea, Junior Napoli, Vincenzo Riccio, ASD Segato (RC), Rappresentativa Campania FIGC.