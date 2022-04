Da Positano ad Amalfi e Ravello ora si attivino carri attrezzi e controlli anche a bici e monopattini controsenso Dopo due anni di stop, questo 2022 sarà il vero e proprio anno della ripartenza. La Costiera Amalfitana già nel corso della settimana di Pasqua è stata presa d’assalto dai turisti, e con loro ed i e bus dei vacanzieri, è tornato il traffico. Tra lunghe code di automobili e sosta selvaggia, la viabilità è da sempre il tallone d’Achille anche della costiera amalfitana, ormai è chiaro.

Per ovviare al problema della sosta selvaggia, con automobile parcheggiate in luoghi in cui non si potrebbe creando ulteriore traffico nelle strette strade della Costiera, ad Amalfi è entrato in funzione il carro attrezzi, lo stesso bisogna fare anche per il resto della Costiera amalfitana, punto nevralgico scoperto è sempre Castiglione di Ravello

Inoltre, si stanno i vigili dovrebbero cominciare a fare rigidi controlli non soltanto nei confronti degli autisti, ma anche verso coloro che guidano mezzi elettrici, quali biciclette e monopattini, i quali, alle volte, non rispettano le regole della strada, la cosa diventa necessaria e urgente ora che si immettono di un botto ben 600 bici elettriche sulla S.S. 163 Amalfitana , anche se ancora non si è capito come funzioneranno, manca di tutto , in particolare le dock station, ma in ogni caso , almeno da oggi in poi, occorre davvero la tolleranza zero per evitare incidenti .