Da Castellammare a Napoli: doppio incidente e tamponamenti a catena

La nuova settimana non è iniziata nel migliore dei modi per la viabilità in Campania: si sono registrati nelle prime ore di questa mattina ben due incidenti in direzione Napoli. Uno all’altezza della galleria di Varano a Castellammare di Stabia fino ai caselli dell’autostrada, l’altro nei pressi della tangenziale a Napoli. Uno dei due incidenti pare abbia scatenato un tamponamento a catena coinvolgendo circa dieci veicoli. Gli interventi di rimozione dei veicoli incidentati e di liberazione della carreggiata, si prevede, saranno piuttosto lunghi vista l’entità dell’incidente. Basti pensare al fatto che una delle auto – quella in foto – ha speronato una Lancia Ypsilon che si trovava davanti. Si tratta di due incidenti disastrosi per la viabilità da e per Sorrento, che già risulta occlusa dalle migliaia di persone in visita alla penisola e costiera per le festività pasquali.