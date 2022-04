Da Chicago la devozione alla Madonna di Positano: buon compleanno Lisa!

La famiglia Ciampini, in particolare Lisa e Mario, sono i due assidui lettori che ci seguono ogni giorno dall’altra parte del globo. Dopo tanti mesi di fermo agli aerei provenienti dalle Americhe a causa della pandemia da COVID-19, di recente sono finalmente potuti tornare a Positano, la città che tanto amano e per la quale sono tanto devoti alla Madonna Assunta. I Ciampini hanno intrapreso un percorso molto lungo da Chicago, negli Stati Uniti, per raggiungere la Madonna di Positano e alcuni loro cari amici Positanesi. Oggi in occasione del compleanno di Lisa, moglie di Mario Ciampini, vogliamo farle i nostri migliori auguri, ringraziandola di essere sempre fedele ai Positanesi e alla Madonna di Positano, per il forte legame che hanno con essa.