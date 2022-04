Da Casal di Principe a Positano per realizzare degli scatti per un interessante progetto sociale

Positano. Nella strada che conduce alla Spiaggia di Fornillo abbiamo incontrato Giovanna che ci ha parlato di un bellissimo progetto che parte da Casal di Principe: «Abbiamo realizzato una serie di scatti a Positano per promuovere il nostro progetto che nasce a Casal di Principe gestito dalla Regione e che prevede l’inserimento sociale di ragazzi con disabilità che ci aiutano a confezionare dei capi interamente made in Italy. Per realizzare delle foto dei nostri capi abbiamo scelto Positano che per noi rappresenta la bellezza e la libertà».