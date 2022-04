Covid oggi Italia, 66.535 contagi e 144 morti: bollettino 8 aprile

Numeri covid in Italia – regione per regione – nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute con ricoveri, contagi e morti

Sono 66.535 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 8 aprile 2022, secondo numeri e dati covid – regione per regione – nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 144 morti. Sono stati eseguiti 442.029 tamponi, il tasso di positività è al 15,05%. In lieve aumento i ricoverati con sintomi, 24 in più di ieri per un totale di 10.102, mentre sono in calo le persone ricoverate in terapia intensiva, 9 in meno di ieri per un totale di 462.

Sono 160.546 le vittime e 15.173.707 le persone contagiate da inizio pandemia. Il totale dei guariti tocca la soglia dei 13.763.554 (+70.946) mentre sono 1.249.607 le persone attualmente positive (-3.449).

BOLLETTINO COVID ITALIA, NUMERI REGIONE PER REGIONE

LOMBARDIA – Sono 8.681 i contagi da coronavirus oggi, 8 aprile, in Lombardia, a fronte di 63.503 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 13,6%. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione. Nelle ultime 24 ore sono morte 35 persone, per un totale di 39.423 decessi nella regione da inizio pandemia. Aumenta il numero dei ricoverati: in terapia intensiva ci sono 42 persone, 2 più di ieri; nei reparti Covid ordinari ci sono 1.101 pazienti, 13 più di 23 ore fa.

LAZIO – Sono 6.849 i nuovi contagi da covid nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 8 aprile. Si registrano inoltre altri 8 morti. I nuovi casi nella città di Roma sono 3.628. Oggi nella regione “su 9.546 tamponi molecolari e 37.546 tamponi antigenici per un totale di 47.092 tamponi, si registrano 6.849 nuovi casi positivi (-742), sono 8 i decessi (-7), 1.164 i ricoverati (+9), 72 le terapie intensive (-4) e +7.352 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,5%”, evidenzia l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nel bollettino Covid quotidiano.

CAMPANIA – Sono 7.224 i nuovi contagi da Covid in Campania secondo il bollettino di oggi, 8 aprile. Si registrano inoltre altri 11 morti: 8 i decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e 3 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. 39.444 i test effettuati. In Campania sono 37 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 714 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

VENETO – Sono 6. 928 i nuovi contagi da coronavirus oggi 8 aprile in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 10 morti, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente nel bollettino diffuso oggi dalla regione. Il totale degli infetti da inizio pandemia raggiunge quota 1.542.387, il totale dei decessi 14.243 decessi. Gli attuali positivi sono 79.901. Stabili a 857 i ricoveri dei malati Covid in area medica, si abbassa invece quello dei pazienti in terapia intensiva, 42 (-5).

PIEMONTE – Sono 3.252 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 8 aprile 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 9 morti. Tra i nuovi casi, 2.891 sono stati rilevati da test antigenico. I tamponi effettuati sono 31.850, di cui 29.018 test antigenici, il rapporto positivi tamponi si attesta al 10,2%. I ricoveri ordinari sono 651 (+19 rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 22 (-3 rispetto a ieri).

EMILIA ROMAGNA – Sono 5.136 i contagi in Emilia Romagna oggi, 8 aprile, su un totale di 23.822 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 12.184 molecolari e 11.638 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 21,6%. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione. Si registrano 8 decessi. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 36 (-3 rispetto a ieri, pari al -7,7%), l’età media è di 64,8 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.255 (+14 rispetto a ieri, +1,1%), età media 76,1 anni.

CALABRIA – Sono 2.173 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Calabria oggi, 8 aprile, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 10 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 10.257 tamponi effettuati, secondo il bollettino sull’emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione. Segnalati altri 1.714 guariti. Il bollettino, inoltre, registra +449 attualmente positivi, -1 ricoveri (per un totale di 342) e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 19).

VALLE D’AOSTA – Sono 69 i nuovi contagi da coronavirus oggi 8 aprile 2022 in Valle d’Aosta, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Nessun nuovo decesso. Il totale delle persone contagiate dal virus da inizio emergenza ad oggi sono, pertanto, 33.185. I positivi attuali sono 1184 di cui 1168 in isolamento domiciliare e 16 ricoverati in ospedale. Le persone guarite sono complessivamente 31.474, in aumento di 49 unità rispetto a ieri. I casi fino ad oggi testati sono 131.613 mentre i tamponi effettuati sono 494.584. I decessi di persone risultate positive al Covid in Valle d’Aosta da inizio epidemia ad oggi sono 527.

TOSCANA – Sono 4.395 i nuovi contagi da covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 8 aprile. Si registrano altri 11 morti. I nuovi casi, di cui 1.375 confermati con tampone molecolare e 3.020 da test rapido antigenico), portano il totale a 1.018.975 dall’inizio della pandemia da Coronavirus e sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 959.185 (94,1% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 6.408 tamponi molecolari e 21.502 tamponi antigenici rapidi, di questi il 15,7% è risultato positivo. Sono invece 6.219 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 70,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 50.181, +0,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 875 (35 in meno rispetto a ieri), di cui 38 in terapia intensiva (3 in meno).

PUGLIA – Sono 5.352 i nuovi contagi da coronavirus oggi 8 aprile in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 9 morti. I nuovi casi, individuati attraverso 32.299 tamponi, sono così suddivisi per provincia: Bari: 1.842; Bat: 405; Brindisi: 556; Foggia: 660; Lecce: 1.074; Taranto: 770; Residenti fuori regione: 36; Provincia in definizione: 9. Sono 111.314 le persone attualmente positive, 679 ricoverate in area non critica, 38 in terapia intensiva. Dati complessivi: 964.124 casi totali, 9.996.965 tamponi eseguiti, 844.756 persone guarite e 8.054 decessi.

ABRUZZO – Sono 2.079 i nuovi contagi da covid in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 8 aprile. Si registrano inoltre altri 3 morti. Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – è di 330.778. Dei positivi odierni, 1.517 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi di età compresa tra 57 e 94 anni, 1 in provincia di Chieti e 2 in provincia dell’Aquila, e sale a 3.123. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 285.137 dimessi/guariti (+2263 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 42518 (-189 rispetto a ieri).Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità precisando che nel totale sono ricompresi anche 4332 casi riguardanti pazienti di cui non si hanno notizie e sui quali sono in corso verifiche.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 1.141 i nuovi contagi da coronavirus oggi 8 aprile in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 2 morti. Su 4.468 tamponi molecolari sono stati rilevati 363 nuovi casi, con una percentuale di positività del 8,12%. Sono inoltre 7.074 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 778 casi (11,00%). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 2, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 139. Lo ha comunicato oggi il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute.

BASILICATA – Sono 744 i nuovi contagi da coronavirus oggi 8 aprile 2022 in Basilicata, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registra un altro decesso. I nuovi casi di contagio sono stati rilevati su un totale di 3.281 tamponi (molecolari e antigenici). Sono i dati del bollettino regionale della task force coronavirus riferito alle ultime 24 ore. La persona deceduta risiedeva in Calabria. Sono state registrate 801 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 102 (+1) di cui 1 (-1) in terapia intensiva: 62 (di cui 1 in TI) nell’ospedale di Potenza; 40 in quello di Matera.