Costruire la mobilità: il nuovo servizio di trasporto locale passa Ravello e Tramonti. Muoversi in Costiera con facilità, decongestionare il traffico veicolare, valorizzare sentieri e tipicità dell’intero territorio per un servizio di mobilità collettiva capace di rispondere alle esigenze dell’intera Costa. Da questa mattina da Ravello e Tramonti sarà possibile usufruire di corse perfettamente coincidenti agli orari di arrivo dei traghetti al porto di Maiori.

La soluzione “traghetto + bus” Travelmar collegherà agevolmente tutti i porti della Costiera Amalfitana con le località montane.

“Fare insieme, è fare meglio. Pensare a soluzioni condivise per la crescita e lo sviluppo della Costiera Amalfitana può e deve essere la nostra forza – ha sottolineato il vicesindaco Gianluca Mansi, intervenuto ieri alla presentazione del progetto agli operatori commerciali del Comune di Tramonti -. Con il Comune di Tramonti, guardiamo nella stessa direzione e iniziative importanti come queste lo testimoniano. Adesso puntiamo a migliorare e incrementare le corse, così da rendere il trasporto in Costiera una piacevole scoperta”.

Il nuovo servizio di mobilità, voluto dall’amministrazione comunale di Tramonti in stretta sinergia con il comune di Ravello e realizzato grazie all’intervento di privati che hanno scelto di investire su servizi mirati a decongestionare il traffico sarà attivo da questa mattina.

“Nessuno deve rimanere fermo. C’è bisogno che le amministrazioni si adoperino per mettere in piedi azioni atte a migliore e correggere il trasporto pubblico – ha spiegato Domenico Amatruda, sindaco di Tramonti -. La mobilità sostenibile non può che passare attraverso un trasporto pubblico ben organizzato e fare squadra è la svolta. Uno sforzo comune, una sinergia costruttiva. Far conoscere la nostra Tramonti e permettere ai turisti di vivere quello che offre una città splendida come Ravello”.