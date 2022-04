Costiera amalfitana e penisola sorrentina, sugli autobus della Sita Sud permane l’obbligo dell’utilizzo della mascherina FFP2

La linea di trasporto pubblico Sita Sud – che collega tra l’altro costiera amalfitana e penisola sorrentina – comunica che, come stabilito dal D.L. n. 24/2022 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, dall’1 aprile e fino al 30 aprile 2022 per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale permane l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

Tuttavia, per l’accesso agli autobus di TPL non sarà più necessario alcun tipo di certificazione verde, quindi viene meno l’obbligo del green-pass.

Restano per il momento in vigore tutti gli altri accorgimenti necessari alla riduzione dei contatti, così come previsto dalle disposizioni vigenti.