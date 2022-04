Coordinamento FDI Costa d’Amalfi organizza un incontro per “Problemi e prospettive del settore balneare”. “Problemi e prospettive del settore balneare”: è il titolo del convegno organizzato dal Coordinamento di Fratelli d’Italia-Costa d’Amalfi per venerdì 8 aprile 2022, alle ore 17:30, presso il Salone Morelli di Palazzo San Benedetto ad Amalfi.

A partire dal 2024, infatti, come imposto dal Consiglio di Stato europeo, gli operatori balneari non si vedranno rinnovare la concessione demaniale.

Ad aprire i lavori saranno: Francesco De Riso (assessore esterno del Comune di Amalfi), Matteo Cobalto (coordinatore di FdI in Costa d’Amalfi) e Gino Schiavo (dirigente di FdI in Costa d’Amalfi).

Seguiranno gli interventi del Consigliere Regionale FdI Nunzio Carpentieri (nonché presidente della Commissione Trasparenza della Campania), del Senatore Antonio Iannone (presidente regionale di FdI Campania e membro della 7°commissione permanente).

Concluderà l’Onorevole Edmondo Cirielli, Questore della Camera dei Deputati e presidente della Direzione Nazionale di FdI.

Quindi un dibattito alla presenza dei dirigenti e amministratori di FdI Costa d’Amalfi e Provinciali.

Il convegno è aperto ai cittadini, alle organizzazioni sindacali di categoria, politiche, economiche e culturali della Costiera Amalfitana e della provincia di Salerno.

«Il Coordinamento di Fratelli d’Italia Costa d’Amalfi ha sentito l’esigenza di creare questo incontro su un tema che coinvolge tante imprese balneari a conduzione famigliare in Costiera Amalfitana – precisa Cobalto -. Il tema è di portata nazionale ma dalla costiera Amalfitana, gioiello turistico del territorio campano, vogliamo lanciare un segnale di malumore e di incomprensione che arrivi fino a Roma. In questo ci aiuteranno l’On. Cirielli, il Sen. Iannone e il Cons. Reg. Carpentieri», termina il responsabile di FDI in costiera.