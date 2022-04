Amalfi. Nella seduta odierna del Consiglio Comunale il Consigliere alle Politiche Economiche Massimo Malet relaziona sul rendiconto della gestione anno 2021 – ex art. 227 del D.Lgs. 267/2000: «Oggi è sottoposto all’approvazione di questo consiglio il rendiconto che rappresenta il documento conclusivo del processo di programmazione e di controllo nel quale si rendicontano e si certificano le spese e le entrate effettivamente sostenute per la gestione dell’ente. La rendicontazione è un’attività contabile priva di discrezionalità, in pratica si si tirano le somme di tutte le attività gestionali e si certificano due elementi fondamentali: la regolarità contabile della gestione finanziaria economica e patrimoniale e la rappresentazione dei risultati raggiunti. E questo avviene sia sotto forma di risultanze di tipo numerico sia nella esposizione degli obiettivi raggiunti dall’amministrazione. Tra questi uno dei principali obiettivi dell’azione di questa amministrazione è rappresentato principalmente quello di evitare l’innalzamento della pressione fiscale per i cittadini contribuenti. Tale obiettivo è stato sostanzialmente raggiunto in quanto tutte le imposte comunali non hanno subito alcuna variazione in aumento e ciò è stato reso possibile attraverso l’attenta e costante attenzione posta alla razionalizzazione della spesa principalmente intesa come tutto l’insieme di azioni e di interventi volti ad assicurare una maggiore efficienza ed efficacia all’azione amministrativa. Anche nell’esercizio 2021 con la partecipazione di tutti i settori funzionali dell’ente abbiamo assicurato il pareggio di bilancio e l’equilibrio dei relativi indicatori. Abbiamo ampliato e migliorato sensibilmente i servizi di sostegno sociale per l’affido familiare, i servizi destinati alle classi sociali più deboli e quelli destinati all’assistenza scolastica, abbiamo operato una concreta e razionale selezione degli interventi nel campo delle opere pubbliche, della manutenzione del territorio e di tutti quegli interventi finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio esistente.

Dall’esame dei dati puramente contabili e dalla valutazione dell’iniziativa intrapresi nei vari campi di intervento si può cogliere come in ogni settore l’azione amministrativa sia stata equilibrata ed attenta a recepire tutte le richieste emergenti. Nello specifico, per quanto riguarda le entrate tributarie abbiamo riscontrato una buona performance delle entrate evidenziando una dinamica del gettito in linea e con il trend degli esercizi precedenti alla pandemia rispettando così anche la rispettiva previsione del bilancio.

Per quanto riguarda l’imposta di soggiorno il dato definitivo che emerge nell’esercizio finanziario 2021 è di un incasso complessivo di circa 430.000 Euro rispetto ai 220.000 del 2020. Per quanto riguarda, invece, le entrate extra tributarie – cioè quelle che provengono da entrate patrimoniali tra cui gli incassi dei parcheggi, i canoni di locazione degli immobili di proprietà comunale – si attestano nel 2021 intorno ai quattro milioni e mezzo facendo registrare un sostanziale incremento di 900.000 Euro rispetto al 2020 e ciò è dovuto principalmente alla ripresa dinamica dell’aumento degli introiti derivanti dalla gestione dei parcheggi rispetto al 2020.

Pertanto, in considerazione di quanto avrebbe potuto risultare impattante e devastante dal punto di vista finanziario per il duro colpo inferto alle finanze comunali dalla situazione di emergenza pandemica, ha assunto maggiore e più grande rilevanza lo sforzo profuso nel corso dell’anno da questa amministrazione unitamente a tutte le aree funzionali dell’ente per assicurare una corretta ed oculata gestione delle risorse garantendo in tal modo il permanere degli equilibri di bilancio ed il mantenimento dei servizi essenziali».