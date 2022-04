Consiglio comunale a Vico Equense: forum giovani, marchio De. Co. e Pnrr. Le novità

Istituito un nuovo regolamento per il funzionamento del ๐—™๐—ผ๐—ฟ๐˜‚๐—บ ๐—ฑ๐—ฒ๐—ถ ๐—ด๐—ถ๐—ผ๐˜ƒ๐—ฎ๐—ป๐—ถ per la partecipazione giovanile. Un ordinamento che snellisce e aggiorna quello vecchio ormai da anni. Lโ€™obiettivo รจ quello di stimolare i giovani e che si lavori e si progetti per il futuro dei ragazzi di Vico Equense. Inoltre, sempre allโ€™unanimitร รจ stato votato il dispositivo che segna un passo in avanti importante per lโ€™individuazione ai sensi delle normative vigenti del ๐—š๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ ๐—จ๐—ป๐—ถ๐—ฐ๐—ผ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—ฆ๐—ฒ๐—ฟ๐˜ƒ๐—ถ๐˜‡๐—ถ๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฟ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฐ๐—ผ๐—น๐˜๐—ฎ ๐—ฒ ๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐˜€๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜๐—ผ ๐—ฑ๐—ฒ๐—ถ ๐—ฅ๐—ถ๐—ณ๐—ถ๐˜‚๐˜๐—ถ ๐—ถ๐—ป๐—ฑ๐—ถ๐—ณ๐—ณ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜‡๐—ถ๐—ฎ๐˜๐—ถ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—ฃ๐—ฒ๐—ป๐—ถ๐˜€๐—ผ๐—น๐—ฎ ๐—ฆ๐—ผ๐—ฟ๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ๐—ป๐—ฎ. Votato allโ€™unanimitร anche il ๐—บ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฐ๐—ต๐—ถ๐—ผ ๐——๐—ฒ.๐—–๐—ผ., ๐——๐—ฒ๐—ป๐—ผ๐—บ๐—ถ๐—ป๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ข๐—ฟ๐—ถ๐—ด๐—ถ๐—ป๐—ฒ ๐—–๐—ผ๐—บ๐˜‚๐—ป๐—ฎ๐—น๐—ฒ, il cui obiettivo รจ quello di rendere alcuni elementi tipici della Cittร di Vico Equense, maggiormente distintivi. Promosso in tal senso lโ€™istituzione di tavoli tecnici programmati per la discussione e lo sviluppo del marchio, anche attraverso alcuni emendamenti approvati dallโ€™assise. Lโ€™obiettivo รจ quello di dare a Vico Equense il riconoscimento che merita e creare valore aggiunto per gli attori che lavorano sul territorio. Infine, altro passo in avanti per lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio naturalistico e paesaggistico di Vico Equense. Approvato allโ€™unanimitร lโ€™atto di trasferimento, lโ€™๐—ฎ๐—ฐ๐—ฐ๐—ผ๐—ฟ๐—ฑ๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐˜ƒ๐—ฎ๐—น๐—ผ๐—ฟ๐—ถ๐˜‡๐˜‡๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฒ ๐—ถ๐—น ๐—ฟ๐—ฒ๐—น๐—ฎ๐˜๐—ถ๐˜ƒ๐—ผ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ๐—บ๐—ฎ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐—ง๐—ผ๐—ฟ๐—ฟ๐—ฒ ๐—น๐—ฎ ๐—š๐˜‚๐—ฎ๐—ฟ๐—ฑ๐—ถ๐—ฎ ๐—ฎ ๐—ฆ๐—ฒ๐—ถ๐—ฎ๐—ป๐—ผ. Il sito รจ stato giร attenzionato recentemente con la richiesta di finanziamento, attraverso fondi del Pnrr per 2 milioni di euro, per la sua valorizzazione.