Conca dei Marini: suggestione nella Grotta dello Smeraldo. Una delle attrattive più belle non solo della Costiera Amalfitana ma dell’intera Costiera Amalfitana vista da Angela Mammato.

Sul fondale, infatti, si trova il primo Presepe sottomarino realizzato in Italia, interamente in ceramica di Vietri sul Mare nel 1964. L’idea di un presepe sottomarino fu di alcuni abitanti della Costiera, che vollero così rendere omaggio ad alcuni parenti caduti in mare. Le sculture furono realizzate dal ceramista Matteo Di Lieto: a causa della corrosione marina, furono sostituite una prima volta nel 1987 e, ancora, nel 1992, con le attuale statue in vetro resina, più resistenti.

Foto e video per Positanonews di Angela Mammato