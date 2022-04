Conca dei Marini, incendio in località Penne prontamente domato. Tanta paura ma nessun danno

Conca dei Marini. Verso le 17.00 di oggi si è sviluppato un incendio in località Penne, che ha lambito un sentiero e delle case grazie alle fiamme alimentate dal vento che oggi ha soffiato sull’intera costiera amalfitana.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul posto sono arrivati i mezzi dei Vigili del Fuoco coadiuvati dai volontari della Pubblica Assistenza “Resilienza” che sono riusciti a domare le fiamme prima che si espandessero troppo causando danni.

Si cerca ora di individuare le cause che hanno scatenato l’incendio e non si esclude la natura dolosa.