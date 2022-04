Come muoversi in Costiera amalfitana vie del mare e autobus SITA . I collegamenti interessano la provincia di Salerno e di Napoli, in particolare per la SITA la tratta che riguarda la S.S. 163 Amalfitana e Amalfi – Positano – Sorrento .

Vi consigliamo di non prendere l’auto in Costiera amalfitana per il traffico e nel caso sia necessario prenotare prima un parcheggio.

OrarI sita Costiera amalfitana

Gli orari sono soggetti a cambiamenti da parte delle società interessate che vi consigliamo di contattare direttamente .