Circumvesuviana: De Luca annuncia il raddoppio Castellammare-Sorrento. Nel corso della consueta settimanale del venerdì, durante la quale il presidente della Regione Campania fornisce gli aggiornamenti Covid, De Luca è tornato a parlare anche dei trasporti:

“Abbiamo fatto un lavoro davvero importante. Siamo scesi sotto la media nazionale per l’anzianità dei mezzi su gomma, passando da 17 a 7 anni. In questi due anni sono diminuite le entrate per Eav e Air, perdendo 60 milioni di euro di entrate per l’enorme diminuzione dei viaggiatori e oggi abbiamo anche l’aumento dei costi dell’energia. Abbiamo deciso di assorbire quasi 500 lavoratori della Ctp. Nel giro di pochi mesi porteremo a regime il servizio e l’assorbimento dei dipendenti. Ci muoviamo in direzione di un’azienda unica del trasporto pubblico regionale. Ovviamente è importante avere i bilanci in ordine. Riassumo i numeri: 2300 nuove assunzioni fra Eav e Air, un programma di acquisto di 1300 autobus nuovi 800 dei quali già consegnati, 200 treni nuovi 50 dei quali già consegnati, 35 cantieri aperti da Eav. Sono in programma altre opere straordinarie: la bretella di collegamento con l’alta velocità di Afragola dalla stazione di Napoli per 1,2 miliardi di investimenti, il raddoppio della Circumvesuviana Castellammare-Sorrento, la bretella di collegamento Agropoli-Contursi ed un collegamento analogo tra l’autostrada Napoli-Roma ed il litorale domizio. Avremo miliardi di euro di investimenti nel campo del trasporto pubblico, così come in quello della sanità”, ha aggiunto De Luca parlando della situazione del trasporto pubblico regionale”.