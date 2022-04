Cilento, l’ebike fa bene e si risparmia c’è chi ha fattoi conti

L’investimento sfiora i 2 mila euro; per comprare una buona bici elettrica; se avete infarinatura di meccanica; la potete realizzare comprando un kit e montandolo su di una normale bici. Questo il consiglio dell’esperto. Tempi di crisi energetica, caro benzina gasolio metano, di tutto un po, in molti hanno scelto la bicicletta elettrica per spostarsi, anzi e ogni giorno che passa, si notano sfrecciare sulle strade nuovi rampanti modelli di ebike; Giorgio è un grande appassionato, ha comprato una ebike fiammante, ma lui,tipo pignolo e calcolatore, dopo un anno, ha tirato le somme, quanti soldi ha risparmiato, girando non più di 10 chilometri da casa, vive in un paesino; farmacia, panettiere, ferramenta, carteggi vari in vari uffici, da Agropoli a Vallo a Santa Maria. Il biker spiega. “Ho contato i chilometri risparmiati, tutte le volte che non ho usato l’auto, un bel risparmio, stimo intorno ai mille euro, in tempi come questi, non è cosa da poco”.

Giovanni Farzati