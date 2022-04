Cetara soccorso 95enne, era andato per asparagi. Un soccorso del 118 ripreso dal fotografo Gianfranco Capodilupo in esclusiva per Positanonews. Un uomo di 95 anni era andato per asparagi nella cittadina della Costiera amalfitana

L’uomo era originario di Vietri sul mare, esattamente di Raito, da dove era scomparso in mattinata, dopo le denunce dei familiari era stato dato per disperso sono iniziate le ricerche .

L’anziano era uscito infatti per recarsi in campagna a Marina d’Albori dove era solito curare un terreno di che coltivava, secondo alcuni si era allontanato per asparagi, ma è finito per cadere in un dirupo rimanendo immobilizzato.

Le ricerche di Carabinieri e Vigili del Fuoco hanno portato al ritrovamento del 96enne che è stato soccorso dal gruppo elicotteristi dei caschi rossi e trasferito all’Ospedale Ruggi di Salerno per le cure del caso dove gli sono state riscontrate per fortuna solo varie escoriazioni al corpo.

Da Cetara le riprese esclusive per Positanonews di Gianfranco Capodilupo.