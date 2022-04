Cetara riparte: al via il progetto “diVento”. Al via Frangenti! Il Progetto diVento, che anticipa il Cetara Arts Festival in programma nel periodo estivo è pronto a partire! Si tratta di una serie di incontri per dare il via ad un progetto a 360 gradi, che coinvolga tutta la popolazione dai 5 ai 103 anni, come ha ribadito Vincenzo Albano, uno dei due ideatori.

Dal 12 aprile al 18 giugno 2022. anche con i residenti del borgo, dai bambini agli adolescenti, dagli adulti agli over 65, si terranno una serie di attività inclusive e di protagonismo sociale che intenderanno favorire prima di tutto relazioni sane e stimolanti tra persone.

Il 𝑷𝒓𝒐𝒈𝒆𝒕𝒕𝒐 𝒅𝒊𝑽𝒆𝒏𝒕𝒐 è il primo passo verso una possibile dimensione operativa condivisa; la prima espressione della più ampia vocazione di 𝑭𝒓𝒂𝒏𝒈𝒆𝒏𝒕𝒊, che nel successivo 𝑪𝒆𝒕𝒂𝒓𝒂 𝑨𝒓𝒕𝒔 𝑭𝒆𝒔𝒕𝒊𝒗𝒂𝒍 troverà il momento di festa conclusiva.

Vincenzo Albano ne ha condiviso la visione con il Comune Di Cetara, in particolare con il Sindaco, Fortunato della Monica, e con gli Assessori Cinzia Forcellino, delegata alla Cultura, Istruzione, Diritto allo Studio, Pari Opportunità e Comunicazione, e Daniele Luigi D’Elia, delegato al Turismo e Spettacolo, Politiche Giovanili e Terza Età.