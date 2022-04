Cetara, il sindaco vieta la circolazione in via Turillo dopo la frana

Cetara ( Salerno ) Dopo la frana , con la caduta di pietrame al di sopra di via Turillo, con l’Ordinanza n. 8 del 01.04.2022 il Sindaco Fortunato Della Monica ha vietato, da oggi e fino a cessata esigenza, la circolazione dei pedoni e dei veicoli in via Turillo, nei pressi del costone roccioso oggetto del dissesto «poiché permane il rischio di distacchi e/o di crolli sull’area pubblica, con conseguente rischio per l’incolumità degli abitanti e dei veicoli». Ancora una volta un evento franoso che evidenzia la fragilità idrogeologica della Costiera amalfitana