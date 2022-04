Cetara: il sindaco Della Monica di nuovo positivo al Covid, rimandato l’evento di domani. Il sindaco di Cetara, in Costiera Amalfitana, Fortunato Della Monica, ha annunciato di essere nuovamente positivo al Covid.

Buon pomeriggio a tutti, con un pizzico di rammarico, vi partecipo che, mio malgrado, mi trovo costretto a casa in attesa che l’ospite indesiderato tolga, in tempi stretti, il disturbo. Ebbene sì, il Covid ha bussato per la seconda volta alla mia porta ed io, con pazienza e pieno rispetto delle regole, attendo che passi presto – ha scritto in un post pubblicato sul suo profilo Facebook -. Intanto vi comunico che l’importante evento previsto per domani 30 aprile p.v., che prevede l’intervento dell’Assessore Regionale Nicola Caputo, è stato rinviato a data da destinarsi, presumibilmente a metà maggio.