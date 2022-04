Cetara, caduta massi nei pressi delle case popolari in via Turillo

Cetara ( Salerno ) A Cetara in Costiera amalfitana nel pomeriggio di oggi, nei pressi delle case popolari in via Turillo, a causa probabilmente delle incessanti piogge che da ore flagellano la costiera amalfitana diversi massi di grandi dimensioni si sono staccati dal costone roccioso precipitando sulla sede stradale. Solo per un caso fortuito non ci sono persone e veicolo rimasti coinvolti. Ricordiamo che a margine di quella zona il comune ha progettato un importante intervento di edilizia residenziale, in zona di tutela paesaggistica 1 a) del Put, e per la quale ha avviato l’iter per ottenere la modifica dalla Regione Campania.