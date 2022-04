Cetara a Striscia la Notizia, le alici dalla pesca al piatto: ecco la tradizione

Chi era sintonizzato su Canale 5 questa sera dell’8 aprile ha potuto osservare la splendida Cetara, paesino incastonato nella costiera amalfitana. La rubrica di Striscia la Notizia “Paesi, paesaggi…” ha ben riassunto in pochi minuti un paese prezioso e laborioso come Cetara: l’inviato Davide Rampello ha raggiunto il borgo di pescatori della Divina Costiera per raccontarlo dal vivo. Gennaro e Gennaro sono i due cugini protagonisti di questa rubrica: cugini, figli di pescatori e oggi ristoratori, uno in cucina e l’altro in sala. I due soci hanno anche creato un laboratorio artigianale per la produzione delle pregiate alici sotto sale e della prelibata colatura, l’oro di Cetara. Le alici freschissime vengono disposte a strati con sale marino nelle botticelle di castagno dei monaci dette “terzigni”. Saranno pronte dopo qualche mese, mentre per la preziosa colatura occorrerà attendere almeno un anno e mezzo. Artigiani come Gennaro e Gennaro conservano le tradizioni, sostengono il lavoro dei pescatori e portano in tavola l’emozione del mare. Questa è l’Italia della qualità.