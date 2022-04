Cava, l’imprenditore Sabatino: “al sud di può e di deve fare impresa”. Prossimo appuntamento con Falconio presidente della Fondazione Ravello

Cava de’ Tirreni ( Salerno ) “L’imprenditoria al Sud è possibile anche se è più difficile. Ma si può e voi giovani dovete impegnarvi per lo sviluppo e la crescita del Mezzogiorno d’Italia”. E’ questo uno dei messaggi lanciati dall’imprenditore metelliano Giancarmine Sabatino nel corso del quarto appuntamento della IV edizione de IL VIAGGIO DELLE IDEE, svoltosi stamani nell’Auditorium dell’I.I.S. “Della Corte – Vanvitelli” di Cava de’ Tirreni.

Martedi’ 12 aprile il quinto appuntamento con la presentazione de “Il Sangue di Caravaggio” di Dino Falconio

La burocrazia, il rapporto non sempre felice con le istituzioni locali, l’economia sommersa, gli infortuni e i morti sul lavoro, il benessere aziendale, la valorizzazione delle risorse umane e delle specifiche competenze e professionalità, sono stati alcuni degli argomenti trattati da Giancarmine Sabatino, fondatore e responsabile tecnico SITI (Sabatino Impianti Tecnologici e Investimenti), sul tema Imprenditore al Sud: punti di forza, punti di debolezza.

Sabatino, un ex alunno proprio del “Della Corte – Vanvitelli”, ha per oltre un’ora risposto alla sollecitazioni della giornalista Silvia Lamberti e di un assai nutrito pool di giornalisti in erba, formato dagli studenti degli istituti metelliani partner della manifestazione. Il percorso umano e imprenditoriale di Giancarmine Sabatino si è rivelato alla fine un valido stimolo, un utile incoraggiamento e un positivo esempio da seguire per gli studenti partecipanti all’incontro.

Prossimo appuntamento, il quinto, martedì 12 aprile, con inizio sempre alle ore 10.30, presso l’Aula magna del Liceo Classico “Marco Galdi”, per la presentazione del romanzo storico di Dino Falconio, presidente della Fondazione Ravello in Costiera amalfitana , “Il Sangue di Caravaggio” (SEM).

A colloquiare con Dino Falconio sarà la giornalista Carolina Milite di Ulisse on line, insieme a Pasquale Petrillo, direttore responsabile di Ulisse on line. L’incontro, aperto dal saluto della prof.ssa Maria Alfano, dirigente scolastica dell’IIS “De Filippis – Galdi”, in ossequio alle norme anti-Covid è riservato esclusivamente agli studenti degli istituti superiori metelliani e potrà essere comunque seguito con la diretta Facebook sulla pagina di Ulisse on line.