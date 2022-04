Cava de’ Tirreni: venti volontari e nuovi veicoli per la Protezione Civile. Presentati stamani, in piazza Abbro, i nuovi mezzi della Protezione Civile Comunale, grazie al finanziamento del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, e consegnati gli attestati ed i tesserini ai nuovi 20 volontari che hanno terminato il corso di formazione.

Il parco automezzi si arricchisce di un furgone da 9 posti con pedana disabili per l’eventuale evacuazione dei cittadini non in possesso di automobile e di un carrello appendice con torre fari da 10 metri e gruppo elettrogeno da 35 kw, oltre ad una Jeep con allestimento per il soccorso tecnico donata da un cittadino cavese.

Presenti il sindaco Vincenzo Servalli, l’Assessore alla Protezione Civile, Germano Baldi, il rappresentante del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Sabato Sergio, e don Rosaro Sessa che ha benedetto i mezzi, oltre al responsabile del Gruppo Volontari, Francesco Loffredo, con gran parte degli operatori, il dirigente Antonino Attanasio, il funzionario Gianluigi Accarino, il vice comandante Giuseppe Ferrara e gli ospiti del Corpo Nazionale Alpino e Speleologico della Campania, della Protezione Civile di Roccapiemonte, di Baronissi, di Mani Amiche e dell’Associazione Europea Operatori Polizia.

“In questi anni – afferma il Sindaco Vincenzo Servalli – abbiamo investito e potenziato molto la nostra Protezione Civile, realizzando un nuovo centro operativo, nuovi mezzi, ma soprattutto il fiore all’occhiello sono il Gruppo Volontari. Sempre in prima linea nei momenti del bisogno e pronti non solo in occasione di calamità, ma anche per sostenere le iniziative rivolte al sociale, e lo abbiamo visto soprattutto in questi due anni di pandemia. Sono il vanto della città, per preparazione ed abnegazione, e sappiamo che su di loro possiamo sempre contare”.

Il Gruppo Volontari di Protezione Civile comunale, conta oltre 40 operatori, dispone di automezzi e attrezzature per il soccorso, fa parte della Colonna mobile di primo intervento della Protezione Civile Regionale.

“Un gruppo di persone eccezionali – afferma l’Assessore Germano Baldi – che dedicano il tempo libero, gratuitamente, ai bisogni degli altri. Credo non ci sia niente di più nobile ed a tutti loro va il ringraziamento non solo dell’Amministrazione comunale ma di tutta la città”.

Si ringrazia, Alfonso Salsano, Claudio Buggi e AdvCity Pubblicità e Comunicazione per la collaborazione.