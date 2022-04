Cava de’ Tirreni: guerra negli uffici municipali, blindati i fondi dei dipendenti

Un primo segnale, dunque, affinché la problematica possa essere risolta e la vertenza definitivamente superata. Da settembre scorso, infatti, i dipendenti comunali, supportati dalle sigle sindacali, sono sulle barricate perché non si vedono corrisposti da due anni i salari accessori (in particolare straordinari e premialità). Le circostanze avevano portato i sindacalisti a indire, in primis , lo stato di agitazione e poi, a seguito di una serie di confronti con l’amministrazione e i dirigenti di Palazzo di Città, dall’esito sempre poco convincente, l’astensione da qualsiasi tipo di straordinario.

Al momento, infatti, non pare ci sia la piena capienza dei fondi inseriti nel bilancio per coprire gli arretrati riferiti al 2020, mentre per quelli del 2021, il segretario generale Monica Siani aveva assicurato la definizione di una veloce intesa sulla base delle disposizioni contrattuali previste.

Ad oggi, però, non è accaduto e, proprio in virtù di ciò, i sindacalisti hanno annunciato a gennaio scorso l’indisponibilità dei dipendenti (e in particolare quelli del Comando di Polizia Locale, già in affanno per i pochi agenti) ad effettuare qualsiasi tipo di straordinario, anticipando la possibilità di un imminente sciopero di tutto il personale di Palazzo di Città. «Abbiamo chiesto – spiega Filomena D’Aniello (Uil Fpl provinciale) a margine dell’ultimo incontro sindacale di febbraio – uno sforzo concreto affinché vengano pagate immediatamente le performance individuali 2020, accelerando le schede di valutazione propedeutiche a quelle del 2021».

