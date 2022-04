Cava de’ Tirreni: grande partecipazione al Corso di disostruzione pediatrica a cura del Centro per la Famiglia

Piano di Zona S2: grande partecipazione al Corso di disostruzione pediatrica a cura Centro per la Famiglia, affidato all’ATI sociale Cooperativa La Città della luna- Cooperativa sociale Il delfino

Il Piano di Zona Ambito S2 informa che ieri presso l’Aula consiliare del comune di Cava de’ Tirreni si è tenuto il primo incontro del Corso di disostruzione pediatrica, a cura della Cooperativa Città della Luna e della Cooperativa Delfino, affidatarie in ATI del Centro per la Famiglia.

Foto 3 di 6











La formazione è stata curata dagli operatori della Pubblica assistenza Il Punto di Baronissi, Centro di formazione accreditato presso la regione Campania.

Le manovre di disostruzione pediatrica consentono di salvare la vita ai bambini che, in maniera accidentale, ingeriscono o inalano dei corpi estranei.

L’iniziativa rientra nell’ambito dell’offerta migliorativa della gara per l’affidamento dei Servizi “Centro per la famiglia – Assistenza Domiciliare socio-educativa ai minori” dell’Ambito Territoriale S2, per quanto concerne il Lotto I, vale a dire il comune di Cava de’ Tirreni.

Al corso, per apprendere come svolgere correttamente le manovre necessarie ad intervenire su di un lattante o un bambino, hanno preso parte circa trenta partecipanti tra mamme utenti del Centro per la Famiglia ed operatori sociali.

Il prossimo appuntamento si terrà il 3 maggio prossimo sempre presso il Palazzo di Città di Cava de’ Tirreni.