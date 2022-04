Cava, a Il viaggio delle idee Gildo De Stefano racconta Malcom X

Il sesto ed ultimo appuntamento della quarta edizione de IL VIAGGIO DELLE IDEE si terrà domani 27 aprile, alle ore 10,30, presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico “Andrea Genoino” di Cava de’ Tirreni, con la presentazione del saggio “Ballata breve di un gatto da strada. La vita e la morte di Malcolm X” (NUA Edizioni) dello scrittore Gildo De Stefano.

A colloquiare con Gildo De Stefano saranno i giornalisti Angela Senatore e Pasquale Petrillo, rispettivamente redattrice e direttore responsabile di Ulisse on line, che guideranno il pool di giornalisti in erba formato dagli studenti degli istituti superiori metelliani, partner della manifestazione.

L’incontro, che sarà aperto dal saluto della dott.ssa Stefania Lobgobardi, dirigente scolastica del Liceo Scientifico “Andrea Genoino”, in ossequio alle norme anti-Covid è riservato esclusivamente agli studenti degli istituti superiori metelliani e potrà essere comunque seguito con la diretta Facebook sulla pagina di Ulisse on line.