Castellammare-Sorrento: i meccanismi dietro al racket dei bus turistici in penisola

Tutto partì dai controlli della Polizia Municipale di Castellammare di Stabia, che ha poi spodestato il clan D’Alessandro dal monopolio dei bus diretti a Sorrento. Tiziano Valle per Metropolis ripercorre la vicenda dell’inchiesta Cerberus messa in atto dai Carabinieri di Castellammare. I D’Alessandro avevano ottenuto un’autorizzazione da parte della Provincia di Napoli per effettuare un servizio di trasporto di linea turistica in collaborazione con un imprenditore di Sorrento. Un vero e proprio business che fruttava soldi su soldi, che era gestito dal genero del boss dei D’Alessandro, o almeno così è stato fino al momento del sequestro da parte degli agenti della Polizia Municipale. Il presidente dell’azienda Sorrentina non risulta nel registro degli indagati dalla Procura Antimafia, ma era stato istituito un vero e proprio monopolio al punto che – come racconta Metropolis – l’affiliato al clan costringeva le strutture alberghiere a troncare i rapporti con altre compagnie di trasporto turistiche per consolidare il servizio esclusivo in Penisola Sorrentina. Il blitz che nasce dal lavoro coadiuvato tra i Carabinieri e la Polizia Municipale ha dunque portato nel 2013 al sequestro dei bus e la settimana scorsa alla notifica di 35 avvisi di conclusione delle indagini.